El subcomisario Flores, Jefe de la Seccional Tercera confirmo en la 89.5 MHz que un efectivo de comisaría Primera fue herido con arma blanca en la madrugada del día sábado.

El jefe de la Tercera mencionó que esté episodio violento tuvo lugar en un domicilio de barrio Centenario alrededor de las 01:00 am del día 24 de septiembre.Todo ocurrió cuando un masculino mayor de edad llego al domicilio de su ex pareja con claras intenciones de lesionarla, este sujeto tenía en su poder un puñal con el que pretendía lastimar a la mujer.Ante el episodio que fue advertido por el personal policial, quien no dudo en actuar en defensa de la mujer y tratar de calmar al sujeto que tenía una orden de prohibición de acercamiento, este, no dudo en atacar al efectivo causándole una herida en el cuerpo.

Por el ataque del violento, el policía que en ese momento estaba compartiendo una cena saco el arma reglamentaria y le dio un tiro al masculino causándole una herida leve, que no afectó ningún órgano vital.El subcomisario Flores agrego también en la entrevista realizada en el programa "El Resumen de la semana y algo más" que el personal policial fue ingresado por el servicio de emergencias al nosocomio local, horas más tardes el herido con arma de fuego llego para ser atendido subrayó en la nota.Asimismo agregó que ambos heridos se encuentran fuera de peligro, en relación a la mujer el jefe de esa dependencia manifestó que recibió toda la contención necesaria después del episodio vivido.