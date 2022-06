Utilizando un cuchillo un vecino del barrio San Pedro fue intimidado por Javi quién tiene a los vecinos de San Pedro en vilo debido a su accionar de manera permanente en el lugar.

Este último fin de semana fue sorprendido en el patio de la casa de un vecino de la calle Baigorria donde guarecido entre la oscuridad salió del lugar con las intenciones de cometer un robo.Miño tiene mucha denuncia policial si le gusta llevarse las cosas ajenas.

En relación al episodio sucedido este último fin de semana, un vecino que llegaba a su hogar intento guardar el rodado y encontró a varias personas en el patio de la casa, en un determinado momento estos sujetos salieron del lugar y palabra más palabra menos uno de ellos sacó un cuchillo con claras intenciones de herir al dueño de la vivienda, pero gracias al accionar de la esposa evito que sea herido por este sujeto.

Por una cuestión de competencia la denuncia fue radicada en comisaría Primera y en horas del día lunes Javi fue detenido por el personal policial.Lo que sorprende a los vecinos es que este delincuente tiene muchas denuncias y entrada a la policía, pero la justicia no hace nada y así como lo captura también lo libera muchos piensan que hasta que no suceda un hecho trágico la justicia no actuará como corresponde ante esta situación que surgió este fin de semana que pudo tener un final trágico.