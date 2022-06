El Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso de casación presentado por la defensa particular de un efectivo de la fuerza que intentó besar a una Cabo cuando estaban en servicio. ocurrió el 14 de abril de 2021 en el Batallón de Comunicaciones N°121 de Mercedes.

El Superior Tribunal de Justicia, por unanimidad, mediante sentencia Penal N° 106/22 confirmó hoy la sentencia N° 8/22 del Tribunal de Juicio Unipersonal de Mercedes, ejercido por el doctor Juan Manuel Muschietti que condenó a un Capitán del Ejército a seis meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple. ocurrió el 14 de abril de 2021 en el Batallón de Comunicaciones N°121 de Mercedes. La víctima fue una Cabo de esa fuerza que se encontraba cumpliendo servicios en el lugar.En la sentencia se le ordenó al condenado por dos años a abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar de las bebidas alcohólicas, evitar el acercamiento a menos de 200 metros y todo tipo de contacto con la víctima. En cuanto a la sanción administrativa por parte del Ejército, tendrá que ser establecida por esa institución, ya que en la sentencia se indicó comunicar lo resuelto a los fines que correspondieran. Con anterioridad al dictado de la misma, la fuerza dispuso una sanción administrativa de suspención y luego 5 días de arresto las cuales figuran en la decisión que lo encontró culpable.La audiencia se realizó en el Salón de Acuerdos, y estuvo presidida por el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, acompañado por los doctores Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Alberto Chaín.el fiscal adjunto doctor Jorge Omar Semhan; como el fiscal de Intervención Temprana, doctor Adrián Aurelio Casarrubia; la defensa particular, el condenado y la víctima estuvieron presentes vía remota en cumplimiento a las medidas sanitarias por la pandemia COVID19. Este tipo de audiencias orales se realizan semanalmente y garantizan inmediatez, transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos. Los fundamentos de la sentencia N°106/22 serán dados a conocer el miércoles 6 de julio de 2022 a las 12 horas.El hechoEl Tribunal Unipersonal de Mercedes tuvo por probado que el 14 de abril de 2021 a las 8.20 horas aproximadamente cuando la víctima y el victimario se encontraban solos cumpliendo funciones castrenses en las instalaciones del Ejército Argentino "Batallón de Comunicaciones", en un pasillo que une el Parque Automotor con las oficinas, el hombre abordó a la mujer. Sin su consentimiento la tomó por la cintura con fines libidinosos pretendiendo besarla en la boca, lo cual fue impedido por ella, quien empujó al agresor.El recursoEl recurso fue presentado por la defensa particular y en él se agravió principalmente porque califica a la sentencia como arbitraria y sin fundamentación. Sostuvo que no se ponderó la prueba correctamente, sino que se aseveró la existencia del hecho desde el punto de vista subjetivo del sentenciante, esto es porque únicamente se tomó para respaldar la decisión la declaración de la víctima, a pesar de las múltiples inconsistencias que tuvo, según la defensa.