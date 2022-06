El hecho ocurrió en Mercedes cuando tres personas ingresaron a robar a un domicilio, la víctima los siguió, peleó e hincó con un arma blanca a uno de los condenados pero cuando cayó al piso por los golpes, otro lo disparó y terminó con su vida.

El Superior Tribunal de Justicia hoy en audiencia oral que garantiza la celeridad e inmediatez de los procesos por unanimidad dictó la sentencia Penal N° 104/22 y rechazó los recursos presentados por la defensa particular de un condenado a 17 años y de dos condenados a 13 años de prisión contra la sentencia N° 41/20 del TOP de Mercedes – hoy Tribunal de Juicio -.Fueron encontrados responsables de ser coautores del delito de “Homicidio en ocasión de Robo Agravado por el uso de Arma de Fuego”, pero uno de ellos recibió la pena mayor por ser reincidente.La audiencia se realizó en el Salón de Acuerdos, y estuvo presidida por el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, acompañado por los doctores Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan y Alejandro Alberto Chaín.Tanto el fiscal adjunto doctor Jorge Omar Semhan, como la defensa estuvieron presentes vía remota en cumplimiento a las medidas sanitarias por la pandemia COVID19. Este tipo de audiencias orales se realizan semanalmente y garantizan inmediatez, transparencia, eficacia y eficiencia en los procesos.

Los fundamentos de la sentencia N°104/22 serán dados a conocer el viernes 1 de julio de 2022 a las 12 horas.El hechoEl tribunal que estableció la condena tuvo por probado que el domingo 16 de septiembre de 2019 a las 3 horas aproximadamente tres individuos ingresaron a la casa de la víctima y a la habitación donde estaba durmiendo junto a su familia, lo despertaron, golpearon y apuntaron con dos armas de fuego y un arma blanca.Le exigieron que le entregara un estupefaciente y ante la negativa se apoderaron de 1.500 pesos, de un celular y se dieron a la fuga. Fueron perseguidos por la víctima fatal que cargó con una silla de hierro para defenderse y los alcanzó y enfrentó.En la pelea logró herir a uno de los delincuentes, pero en el suelo, otro lo disparó y terminó con su vida. Luego los tres condenados huyeron.Los recursosUno de los recursos fue presentado por la defensa particular de los condenados a 13 años de prisión que se agravió principalmente porque consideró que el TOP de Mercedes no tenía certeza en relación al hecho y la autoría de los encausados.Indicaron en el texto que se forzó la interpretación y valoración de la prueba contra ellos. Por ello el resultado condenatorio es arbitrario carente de lógica jurídica y razonamientos válidos.Se agravió además porque calificó de desproporcionado el monto punitivo impuesto e indicó que debía aplicarse el mínimo de la pena en función del delito de robo con armas.

Por todo esto, solicitó que se revoque la sentencia y se dicte otra ajustada a derecho e hizo reserva del caso federal.La defensa particular del condenado a 17 años de prisión, se agravió por considerar que el TOP no trató cuestiones señaladas respecto de las inconsistencias de la prueba, el derecho a ser oído y la arbitrariedad de la sentencia condenatoria.Destacó que la prueba valorada no es univoca ni unidireccional por lo que no acredita la recreación histórica de los hechos ni la responsabilidad penal de su defendido.Además planteó la inconstitucionalidad de la declaración de reincidencia, toda vez que entiende que vulneró la prohibición de doble persecución penal por el mismo hecho y el principio de culpabilidad al agravar las condiciones de pena, lo que significa aplicar derecho penal de autor.La impugnante pretendía que se revoque la sentencia condenatoria y se absuelva por insuficiencia probatoria al condenado.