Personas extrañas ingresaron a una vivienda ubicada en la zona chacra de la ciudad de Mercedes para llevarse varias herramientas y además una motosierra consigno el jefe de la Tercera en la entrevista hecha por la 89.5 MHz.

La casa en cuestión se encuentra ubicada en las inmediaciones al balneario municipal y este último fin de semana personas extrañas ingresaron al lugar para llevarse varios elementos herramienta de trabajos y también una motosierra confirmo durante la charla el comisario Walter González.

La denuncia se radico el día miércoles cuando el morador se dio cuenta de la situación la investigación comenzó a realizarse al momento que se toma conocimiento del hecho y hasta el momento no hay novedades.

El comisario González explicó que por tratarse de una zona de chacra donde no hay muchas viviendas donde no viven muchas personas no se pudo recolectar muchas pistas ni pruebas ni mucho menos información para tratar de encontrar un hilo para esta investigación.Es importante estar muy atento dijo el comisario ya que los delincuentes en estos últimos tiempos han puesto la mirada en domicilios o en sectores dónde existen pocos vecinos pocas construcciones lo cual le facilita el trabajo y es muy difícil a veces poder encontrar a los responsables teniendo en cuenta la situación y sobre todo el lugar geográfico donde se comete el robo.