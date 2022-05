Familiares de Pedro Galeano la persona de 83 años que fue golpeado brutalmente por cinco delincuentes se encuentra nuevamente en su domicilio y mucho mejor después de haber sido dado de alta y haber recibido el cariño de una gran cantidad de personas

Familiares mencionaron en una entrevista realizada por la 89.5 MHz qué Pedro se encuentra inquieto con mucho ánimo de querer hacer las actividades que realizó siempre Asimismo Daniela sobrina de Galeano comentaba que han recibido qué le donaron alimentos Y mercaderías cómo así también agradeció a la persona que donó una garrafa de gas.

La ayuda de la comunidad mercedeña fue inmediata remarcaba un familiar directo además agregó que de manera permanente están con él después de lo sucedido y también recordó que Pedro no quiere salir de ese lugar y tampoco quiere que otra persona se quede o que viva en la casa.

Sobre el hecho donde esta persona adulta mayor de 83 años Fue golpeado por varios delincuentes que ingresaron a la vivienda de barrio Arturo Illia los familiares aseguran Que no hay mucho Avance en la causa existe un hermetismo y la justicia aún no ha citado a ninguna persona a declarar acerca de lo que le ocurrió a Pedro Galeano ellos consideran que el caso va a quedar en la nada como muchos otros hechos donde no próspero la investigación O mejor dicho la justicia todavía no pudo resolver los casos y mucho menos hacer que los autores paguen yendo preso