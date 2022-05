Personal del cuartel de bomberos acudió a calle el Ombú donde se producía un principio de incendio en una vivienda.

El Vocero de bomberos comentó en una entrevista que acudieron rápido hacia el lugar Ya que en el cuartel había personal y eso ayudó para desplazar la dotación hasta calle el Ombú en barrio Matadero donde una vivienda era afectada por el fuego.

De acuerdo a la tarea de enfriamiento realizada por el personal del cuartel todo indicaría que el mismo se habría producido por un sistema de calefacción a leña en la zona de un Hall o sala de estar de la vivienda señalada Hernán Morel.

Sí bien aclaro que los bomberos no están preparados ni capacitado para hacer un peritaje determinar Cómo se originó el incendio en esta ocasión fue fácil de detectar porque todo indicaba que el mismo fue causado por ese sistema de calefacción afortunadamente los daños materiales fueron menores y no hubo personas lesionadas.En relación a la prevención y lo que se debe tener en cuenta a la hora de utilizar en esta época del año en particular que ya se acerca el invierno los calefactores deben ser manipulados de la manera correcta para así evitar cualquier incendio y daños materiales en una vivienda recomendó tomar los recaudos necesarios y verificar si las instalaciones están aptas para poder conectar a la red local interna de la vivienda mencionado aparato