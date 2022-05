El lamentable hecho ocurrió pasada la medianoche del día domingo y el kiosco afectado pertenece a la familia Méndez.

El comisario de la Tercera comentó el hecho donde dos mal vivientes del sexo masculino ingresaron a un kiosco ubicado en avenida Lavalle y Pedro Ferré para llevarse del interior la caja registradora completa con una suma aproximada de $19000.

Estos sujetos ingresaron al lugar caminando uno de ellos todo rostro cubierto Mientras que el otro tenía colocada una media y solo Se le veía la nariz y parte del ojo explicaba el jefe de esa dependencia policial a este medio.

Se puede ver qué son dos sujetos masculinos bastante grande precisaba el comisario según muestra en la imagen de las cámaras de seguridad desafortunadamente al estar bien cubierto el rostro no se puede ver en detalle a la persona señaló el comisario que explicó que se llevan adelante las diligencias para poder identificar a los autores de este hecho.También agregaba durante la entrevista que así cómo llegaron caminando se fueron de lugar de la misma manera la persona que estaba atendiendo el kiosco era apuntada por un sujeto mientras el otro se ocupaba de robar afortunadamente Más allá del susto de la persona que estaba tras el mostrador no hubo ningún tipo de lesiones ni heridos cerraba el jefe de esa dependencia policial de nuestra ciudad.Cabe mencionar que este episodio de inseguridad sucedió cerca de las 0035 a.m. del día lunes.