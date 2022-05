Una familia oriunda de la capital de la piedra Mora está cansada de ser víctima de mal vivientes que además de robarle oveja en la última oportunidad ingresaron al domicilio y se llevaron varias máquinas herramientas.

La familia que se ausentó de su hogar cuando viajo a Buenos Aires al regresar encontró qué algunas de la ventana y puertas que fueron violentadas y del interior de la vivienda faltaba algunos elementos.Además, durante la entrevista realizada por los 89.5 mencionó que estas personas también ingresaron a un depósito donde su esposo guarda la mayoría de las herramientas que fueron sustraídas durante su ausencia.Karen decía que estas personas se llevaron un compresor una máquina de soldar un taladro eléctrico una moledora un monitor y otros elementos del interior de la vivienda durante la ausencia nuestra

Para mí y para mi esposo y toda la familia los ladrones son los vecinos ya que encontramos Que varios de los elementos estaban tirados con dirección al domicilio de ellos.Lo que lamento mucho es que la policía a pesar de hacerle el aporte detallado de los sustraídos y además de dar prueba de que los autores serían nuestros propios vecinos nada hizo inclusive no quiso tomar la denuncia remarcada muy preocupada la damnificada.Hasta el momento no hay ningún demorado y mucho menos nadie ha realizado ningún aporte de los elementos sustraídos además de haber trabajado la policía y el perito policial hasta el momento no se tienen ni rastros a pesar que hay imágenes y otro material que aportan que los autores serían los mismos vecinos la policía no actúa y Aparentemente tendrían un arreglo Y eso es muy ilegal y hace dudar mucho la tarea que llevan adelante los uniformados en esta localidad afirmaba Karen durante la entrevista

Mi esposo es un Sargento retirado de la policía lo único que pedimos es que no devuelvan las herramientas y los bienes sustraídos ya que con esos materiales o mejor dicho con esas herramientas Él lleva adelante diferentes tareas y hoy por hoy no lo puede hacer además Nosotros hemos tenido que modificar nuestra actividad e incluso yo que llevaba adelante el estudio no lo puedo hacer ya que debo estar en la casa cuidando a que nadie más ingrese o nos pueden robar.