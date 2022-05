Lamentable la situación que tuvo que soportar una mujer embarazada que fue agredida por otra y debió recibir asistencia.

Una unidad del servicio de emergencia local fue convocado a comisaría Tercera este último fin de semana para asistir a una mujer que fue agredida y golpeada en la panza y teniendo en cuenta que esta persona agredida está embarazada rápidamente el personal policial realizó los trámites correspondientes para la atención de esta persona agredida en Barrio Comunicación.

De acuerdo a lo que Expreso Walter González jefe de esta dependencia policial Aparentemente la ex pareja del novio actual de esta mujer agredida llegó hasta el domicilio de su ex suegra en Barrio comunicaciones para ingresar de manera violenta golpear a su expareja y llevarse del lugar una motocicleta 110 cm cúbico.

Además, durante todo ese asalto hecho por la ex pareja de esta persona también hay que decir que le dio un par de golpes en la panza de la actual pareja razón por la cual se llevó adelante una denuncia policial y posteriormente se armó una causa por la situación violenta que estuvo esta mujer este último fin de semana en la ciudad de Mercedes.Hasta el día martes esta persona que golpeó a la embarazada además de haber sustraído la motocicleta de su ex suegra no fue detenida puesto que la policía esperaba la orden del fiscal Para poder proceder en consecuencia.