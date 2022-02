Como primer resultado de las estrategias diagramadas este lunes por el gobernador Gustavo Valdés para continuar la lucha contra el fuego en la provincia de Corrientes, se conformó un Comando de Operaciones en Emergencias (COE) que funciona desde la jornada en el edificio del Ministerio de Coordinación y Planificación por calle 25 de Mayo 1041 de la ciudad Capital.

Desde allí se coordina la logística, aprovisionamiento y direccionamiento de las acciones en conjunto entre las distintas fuerzas que confluyen en el marco de esta emergencia ígnea.

"No hay precedentes en la Argentina de una movilización como esta", aseguraron desde la Dirección provincial de Defensa Civil, la cual tiene a cargo este Comando que articula el trabajo de autobombas, aviones y helicópteros hidrantes, unos 3500 brigadistas y bomberos, con aportes de 15 provincias, Brasil y Bolivia, a la vez que avanza el diálogo diplomático con Estados Unidos para que envíe equipamiento y vehículos de alta tecnología, mientras que el mandatario correntino también anunció la solicitud de colaboración a la Unión Europea. Al mismo tiempo, la ayuda solidaria de la ciudadanía se multiplica en los más diversos puntos del país.





La jornada de este lunes inició muy temprano en la Casa de Gobierno de Corrientes, donde Valdés encabezó una reunión de Gabinete en función de diagramar las estrategias a seguir en el combate al fuego que se lleva adelante en la provincia mediante la participación de diversos organismos.

Así fue que este lunes comenzó a funcionar este COE, el cual "es una organización nueva que siempre surge ante una emergencia de esta característica", según indicó el subdirector de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, cuya área del Ministerio de Seguridad de Corrientes coordina su funcionamiento

El Comando está integrado por todos los ministerios del Gobierno provincial, los 74 municipios de Corrientes, las 47 asociaciones de bomberos voluntarios de la provincia con sus cuarteles, el Ejército Argentino, la Cruz Roja, la Policía de Corrientes y las brigadas operativas de todas las provincias y países que ya hicieron llegar su ayuda."No hay precedentes en la Argentina de una movilización como esta, por la cantidad de hectáreas quemadas, por la cantidad de días en los que se viene trabajando en los incendios, las características son particulares, el clima es especial con mucha temperatura y baja presión y una sequía extrema", señaló Lovinson.Emergencia ígneaAunque las llamas parecen ser imparables, continúa el combate cuerpo a cuerpo de bomberos y brigadistas en terreno. Al respecto, el subdirector de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, explicó cómo es la articulación entre el Gobierno provincial, las distintas fuerzas, los municipios; cuáles son las provincias y países que intervienen ayudando con recursos; cuáles son las herramientas con las que se cuenta para combatir las llamas; con cuántos brigadistas, bomberos, y cuarteles se cuentan; sobre los antecedentes de incendios de esta magnitud; y la importancia de la tarea de prevención. Además, la solidaridad de las personas sigue siendo una fundamental ayuda, y las campañas solidarias en los medios de comunicación siguen a la orden del día.Lovinson, al ser consultado por Información Pública sobre la articulación de las distintas fuerzas que están colaborando en el combate al fuego y la asistencia a los damnificados indicó que "hay una conformación de un Comando Operativo en Emergencias (COE) en la Ciudad de Corrientes (funciona en el edificio del Ministerio de Coordinación y Planificación, ubicado en 25 de Mayo 1041), este coordina los enlaces de los diferentes servicios” y añadió que “va a mejorar la comunicación con las distintas brigadas que venimos trabajando, también con todos los servicios, obras públicas, suministros, todo lo que necesitemos para los combates contra el fuego”.Asimismo, el referente de Defensa Civil precisó que “para las operaciones logísticas con este comando también están involucrados todos los municipios”, y la vez aseguró que “mantenemos un contacto constante con ellos para que hagan el contacto silogístico con los combatientes, que son los bomberos en primera línea, y los brigadistas los que están dando soporte técnico para el combate contra los incendios”. Además, el funcionario resaltó que este comando es “una organización nueva” que siempre surge “ante una emergencia de estas características” y es coordinado por Defensa Civil, y el Ministerio de Seguridad.

Defensa Civil coordina las acciones con los distintos enlaces que dependen de todas las instituciones intervinientes“Las instituciones que integran este comando especial de operaciones son todos los organismos del Gobierno provincial, todos los Municipios, las Asociaciones de Bomberos con sus cuarteles, el Ejército Argentino, Cruz Roja, y las Brigadas Operativas de todas las provincias como la de Córdoba, el Comando Único de Operaciones de Argentina, y Bomberos de Brasil”, comentó Lovinson.Herramientas para combatir el fuegoCon respecto a las herramientas con las que se cuenta para combatir el fuego, el funcionario resaltó que tienen vehículos especiales para los incendios forestales, el personal que tienen un entrenamiento específico para el combate contra incendios, autobombas, cisternas autobombas, cinco aeronaves, tres helicópteros de distintas fuerzas, y todo lo que es servicios auxiliares.Asistencia de provincias argentinas, países vecinos y Estados UnidosAsimismo, Lovinson destacó la ayuda de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Misiones, Buenos Aires, La Pampa. Y también resaltó la ayuda de los países vecinos como Bolivia, que “mandó un contingente de 80 brigadistas que fueron a San Miguel”; y Brasil dispuso “equipos de bomberos que operan en San Borja hace varios días con nosotros, y hay colaboración en logística con Estados Unidos”. A este país se le pidió la ayuda con bandas, drones de medio alcance, equipos de campamento y lucha contra incendios, vehículos 4x4, y equipos de protección para el personal de bomberos, “y la respuesta está en proceso”, sostuvo Lovinson.En este contexto, el gobernador Valdés anunció también que solicitó al embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico que el bloque de 27 países al que representa brinde su ayuda a Corrientes. "Para combatir los focos de incendio activos, necesitamos de la cooperación internacional", justificó el mandatario provincial en sus redes sociales.Brigadistas y bomberosCon respecto al número de personas que trabajan para frenar el fuego Lovinson, indicó que “son más de 3.500 brigadistas y voluntarios los que están trabajando en la provincia en el combate directo del incendio más los logísticos”, sobre la cantidad de vehículos dijo que “tenemos que terminar de cerrar ahora, este comando se conformó hoy y era para terminar de coordinar estas acciones, pero es cuantioso imagínese que Córdoba trajo más de 50 vehículos operativos”.También, cabe resaltar que se está trabajando con 47 Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia, 1.300 bomberos en actividad, todos combatiendo incendios, “todos los cuarteles operando con sus mayores capacidades, con vehículos pesados y livianos, y son los que intervinieron desde el primer momento y siguen trabajando, ahora están siendo fortalecidos a través de las distintas donaciones que están recibiendo”, declaró Lovinson.Trabajo con tecnología digitalAsimismo, el Subdirector se refirió a las prioridades y coordinación en el trabajo para sofocar los focos ígneos y señaló que se trabaja con tecnología satelital que permite ver en tiempo real los focos de incendios que se están dando, “en base a eso buscamos referentes que nos puedan informar fehacientemente cuáles son las características y se empieza a enviar equipos para solucionar puntualmente problemas en el campo o con incendios de interface que involucran propiedades” y añadió que “a partir de ese momento se empieza a montar la logística para que a ese bombero no le falte absolutamente nada, agua, combustible, comida y lugar de alojamiento”.Campamentos en diferentes localidades con focos de incendiosPor otra parte, Lovinson manifestó que “ya hace más de diez días que fortalecimos campamentos, uno central en Corrientes con más de 150 bomberos activos de los brigadistas que están colaborando más todo el sistema de bomberos; y hay campamentos en Ituzaingó, San Miguel, Santa Rosa y Concepción, Santo Tomé con la declaración de emergencia también cuenta con un campamento”; y continuó: “En Virasoro se encuentra uno importante con la delegación de brigadistas de la provincia de Buenos Aires; Alvear cuenta con un equipo que es el comando único de operaciones de bomberos y posiblemente estemos fortaleciendo con un campamento en el sur de la provincia para prever en caso que la emergencia prosiga”.Antecedentes de incendios similaresConsultado sobre antecedentes de incendios de esta magnitud afirmó que “hemos tenido incendios importantes que nos ha demandado días de trabajo pero no en una movilización como esta que se está dando; creo que no hay precedentes en Argentina, por la cantidad de hectáreas quemadas, la cantidad de días que se viene trabajando con los incendios, las características son especiales”, y agregó que “el clima es especial ya que hubo altas temperaturas, baja presión, todas las condiciones de incendios, venimos con un régimen de sequía extremo".Importancia de la prevenciónPara finalizar, resaltó la importancia de las tareas de prevención ya que “estamos ante esta crisis, ante una catástrofe declarada, no debemos prender fuego y esa es la primera acción de prevención”, y en segundo lugar “tomar acciones preventivas como no dejar que el fuego afecte mi propiedad y tercero si veo un equipo de bomberos trabajando en mi barrio o en mi zona acercarnos y ayudar llevando agua para esos combatientes y los que pueden que realicen donaciones a los cuarteles de bomberos”.Solidaridad en todo el paísTodo el país se encuentra conmovido por los incendios en la provincia de Corrientes que han consumido el 9% de su superficie en los últimos días, y por ello se llevan adelante intensas campañas para recolectar recursos, que ayuden en el combate cuerpo a cuerpo diario de brigadistas y bomberos para frenar los incendios.Asimismo, por los incendios ocurridos en Corrientes, el Gobierno provincial brinda el número telefónico de Defensa Civil (37950697) para que las personas que quieran colaboran acercando agua, bebidas energizantes, barritas de cereales, picadillos, y caramelos.La Casa de Corrientes en Buenos Aires recibe donaciones para los damnificados por los incendios en su sede porteña de la calle Maipú 271. Desde sus redes sociales esa Casa confirmó que hasta el momento recibieron un total de 50 mil litros de productos y que permanecerá abierta al público de 8 a 20 para seguir recibiendo donativos para los afectados.En las últimas horas se destaca el caudal de dinero recolectado por el influencer Santiago Maratea que logró reunir más de $ 150 millones en 36 horas (y la cifra continúa aumentando) para combatir el fuego. Las redes sociales san sido de gran ayuda para que todas las personas que quieran colaborar y se encuentren en diferentes puntos del país lo puedan hacer.Mercado Pago y Caritas realizaron una campaña solidaria por redes sociales para juntar ayuda. Mercado Pago habilitó una opción rápida para donarle dinero a los Bomberos Voluntarios y a Cáritas, que se encuentran trabajando para manejar y combatir el fuego y asistir a las personas.Además, la solidaridad de distintos sectores de la sociedad, sumó a clubes de fútbol, que ponen a disposición sus instalaciones para recolectar elementos necesarios para enviar al territorio afectado por esta grave emergencia ambiental y sanitaria. En River Plate, el estadio Monumental estará abierto hoy para recibir las donaciones hasta el viernes.En este sentido la Asociación Civil Club de Leones Villa Carlos Paz también está juntando donaciones para enviar a la provincia afectada.Por otra parte, Damas Gratis va a tocar en el Anfiteatro Cocomarola de Corrientes Capital este jueves 24 a total beneficio de la catástrofe ambiental que está viviendo la provincia. Pablo Lescano a través de sus redes sociales e invitó al público a donar a través de dos modalidades. La primera es realizar una transferencia bancaria, de a partir de $400, y presentar el comprobante de pago en el ingreso del show. La segunda consiste en llevar insumos a la puerta del Anfiteatro.