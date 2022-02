Una persona del sexo masculino se llevó por delante un rodado Que estaba estacionado en la vía pública el conductor estaba bajo los efectos del alcohol cuando sucedió el hecho.

De acuerdo a lo que se conoció esta persona andaba de joda y Cuándo sucedió el impacto fue antes del mediodía el conductor fue identificado con el apellido Muñoz señalaron Fuentes consultadas por este medio.

El hecho tuvo lugar por avenida Lavalle y Bartolomé Mitre donde el Renault Clío conducido por Muñoz impacto con una camioneta estacionada en la vía pública personal de tránsito trabajo en el lugar llevando adelante las diligencias de rigor.

Más detalles de este hecho no se conoció en el lugar, pero sí se pudo confirmar que esta persona de apellido Muñoz había salido de joda y regresaba Aparentemente a su hogar Cuándo sucedió el accidente hay que mencionar que solamente hubo que lamentar daños materiales no así personas lesionadas.Hay que agregar también que solamente se pudo observar al personal de tránsito no así efectivos policiales de la seccional Primera que sería la jurisdicción dónde sucedió el accidente dónde quedó dañado un automóvil estaba estacionado en la vía pública.