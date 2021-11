Una mujer qué era víctima de su ex pareja pidió ayuda Llamando a 100 para que informen a la policía que era víctima de su ex pareja

Este hecho tuvo lugar en horas de la mañana del día sábado por Calle San Lorenzo según señalaron testigo a DiarioMercedes.Com el personal de comisaría primera acudio rápidamente al lugar y desconocemos si el violento fue detenido o la justicia libro alguna orden de aprehensión.

Cabe mencionar en relación a estos hechos de violencia de género que en los últimos tiempos muchas de las personas que son víctimas han decidido no callarse Y radicar la correspondiente denuncia para así poder tener una mejor calidad de vida y no ser objeto de sus ex pareja que ante determinadas situaciones particularmente ocurre los días viernes sábado y domingo decidieron actuar en hacer lo que corresponde denunciando a la autoridad competente para que actúe en consecuencia.

