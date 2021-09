El episodio sucedió en un domicilio del barrio Comunicaciones este último fin de semana, la noticia se conoció cuando la propia víctima posteo en la red social Facebook.

El posteo de Alejandro Cáceres es el siguiente: Anoche nos robaron esta bici Se puede ver que saltaron el muro de casa, rompieron el borde, como se ve en la foto.

Nudo en la garganta, angustia. Económicamente no debe valer mucho, sentimentalmente si, tiene casi 20 años. Yo tenía antes de esta, una bici muy vieja doble caño que herede de mi papá, no me gustaba mucho, él con mucho sacrificio, eran épocas complicadas, me regalo esta.

La use muchísimo hasta que empecé a tener moto y quedó guardada por casi 20 años. Hace poco la mandé restaurar quedó genial, era parte de mi "herencia" para mis hijos, hasta que nos robaron.

¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Anoche trataron de entrar y robarle el auto a una vecina también, seguramente los mismos que se llevaron la bici.