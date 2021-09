Un masculino mayor de edad de apellido Fernández llego hasta el domicilio de su concubina para castigarla después de golpearla dijo que volvería para matarla.

La victima identificada como M.S tiene domicilio en la chacra Clara Soto y vive junto a sus dos hijos, este sujeto que compartió unos tragos con sus amigos llego hasta ese domicilio alcoholizado y bajo los efectos de otras sustancias sin importarle nada después de unos insulto comenzó a darle golpes.

En horas de la tarde de este domingo 5 de septiembre Fernández regreso y saco un cuchillo para darle fin a la vida de su pareja, gracias a la intervención de la abuela esta persona no pudo cometer su propósito.

Se trata de una relación muy complicada mencionaron algunos vecinos que alentaron a la víctima a radicar la denuncia correspondiente en jurisdicción de comisaria Segunda.

Agregaron que no es la primera vez que esto sucede Fernández luego de golpearla amenaza a su pareja para que no lo denuncie y si lo hace que tenga en cuenta que la va a matar.También en relación a los menores hay que remarcar que no son hijos del violento por lo que podría existir algún problema en la relación.