Una jovencita de 15 años se ausento de su hogar el dia viernes por la tarde cuando salió a realizar un tramite a un domicilio muy cerca de su hogar, la denuncia por la desparicion se radico en comisaria Segunda.-

Ema Rodríguez madre de la menor en contacto con la 89.5MHz comento que su hija salió cerca de las 19:30 pero nunca llego al lugar que tenía como destino.-

Durante la charla al ser consultada si conocía que su hija mantenía alguna relación amorosa contesto que no sabia, además respondio otra pregunta diciendo que mas le levanto la mano y que antes de que se vaya de la casa no hubo ningún choque.-

Reniego siempre con ella porque no quiere estudiar, pero si esta de novio y es su gusto yo no la puedo hacer cambiar, lo único que le pido es que se comunique así me quedo mucho más tranquila, dijo Ema en la comunicación telefónica. -

La ausentada de su hogar se llama Ayelén Techeira tiene 15 años y cuando se fue tenia puesto una prenda de jeans, calzado blanco bajo, una campera jeans y un chaleco , mide 1,60 metros comento la madre.-