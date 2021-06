El martes por la noche una mujer mayor de edad que circulaba en moto se encontró con un pozo por una obra que estaba sin señalizar cuando intento evadir un automóvil. -

Itatí la mujer damnificada en contacto con la 89.5MHz hizo un reclamo publico después de haber intentado dialogar con el intendente y contarle la situación donde salió perjudicada por llevarse por delante un pozo con agua que no tenía ningún tipo de advertencia ni señalización.

La mujer mayor de edad comentaba que salvo su vida gracias al casco las lesiones fueron leves, en ese hecho perdió el celular porque se le rompió al igual daños en el rodado.

Fue socorrida por vecinos en primer momento hasta la llegada del servicio de emergencia 107 quien la llevo hasta la guardia del hospital donde fue evaluada. -



Itatí muy indignada por esta negligencia se preguntaba, a quien le reclamo, quien me paga los medicamentos, trabajo de delivery y esto me dejo muy mal, intente buscar respuestas con el intendente pero no atiende mis llamados. -



“Cuando todo sucedió y mientras esperaba al servicio de emergencia vi como personal de la GUM echaban tierra y escombros al pozo” ya era demasiado tarde puntualizo muy ofuscada por el episodio vivido en barrio Matadero el 8 de junio.-