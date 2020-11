Este fin de semana, colisionaron una motocicleta 150cc y un automóvil en el rodado de menor porte venían dos personas menores de edad que fueron asistidas por el servicio de emergencia 107.

Esta situación se originó el pasado sábado 21 de noviembre cuando un automóvil habría golpeado la parte trasera de la unidad donde venían dos mujeres ambas menores de edad, la situación tuvo lugar en el cruce de calle confirmaron autoridades actuantes.

Diariomercedes.com único medio en el lugar llevo adelante una trasmisión en vivo contando lo que sucedió en la esquina de avenida Lavalle e Independencia, allí un móvil policial de tránsito y 107 desempañaban las tareas por el siniestro.En relación a las unidades que participaron de la colisión la autoridad de transito informo que ambas fueron retenidas de manera preventiva por no contar con toda la documentación, sobre el estado de salud de las dos personas que circulaban en el rodado de menor porte cabe mencionar que en el momento una de ella presentaba fuerte dolor en la zona de la muñeca, mas detalle no podemos dar ya que se trató de un hecho ocurrido durante el sábado por lo que no hay persona autorizada a dar información.Así mismo hay que citar que también llevo adelante las tareas correspondientes el perito policial licenciado Eduardo Aguilar, posterior a su trabajo y luego de haber tenido el parte médico los rodados involucrados fueron llevados al galpón municipal