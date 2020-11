El delito está creciendo y al igual que la modalidad que se utiliza en las grandes ciudades como ser Buenos Aires se replican en Mercedes, el día domingo motochorros intentaron robarle el celular a una mujer mayor de edad de unos 71 años, afortunadamente el accionar fue negativo para estos delincuentes.

Esta situación lamentable donde estuvo afectada una persona adulto mayor fue por avenida Lavalle casi Pedro Ferre cuando esta persona se encontraba en la vereda como lo hace habitualmente.

Mientras disfrutaba de la tarde del domingo esperando la llegada de sus hijos un sujeto descendió de una motocicleta y fue directo a robarle, según la información que conoce este medio trato de robarle el celular, la victima agarro fuertemente el elemento haciendo que el ladrón no se lo lleve fácilmente fue allí que fue auxiliada por otras personas.El chorro al ver el movimiento de las personas decidió huir con su cómplice sin haber cometido el robo, un hijo de esta persona en contacto con DiarioMercedes.Com explico que no hicieron ninguna denuncia policial y que su madre gracias a Dios no salió lesionada por el accionar del malviviente, solo tuvo un gran susto .