Fue rápido el accionar del servicio 107 en un hecho donde una persona fue herida recibiendo en su cuerpo varios disparos y uno de ellos afecto una zona de órganos vitales (abdomen).

En principio efectivos policiales de Mercedes recibieron un llamado telefónico que ponían en aviso que en la zona rural más precisamente en boquerón una persona del sexo masculino mayor de edad fue baleada y que su vida estaba en peligro de no recibir asistencia de forma inmediata.

El jueves después del mediodía, de nuestra ciudad salió una comisión policial y también el servicio de emergencia 107, en principio la localización de la persona lesionada fue difícil porque la primer información daba cuenta que habría ocurrido en el paraje boquerón y eso no fue así mencionaron fuentes consultadas por este medio.El conflicto entre dos hombres, ambos mayores de edad sucedió a raíz de la venta de ganado, los motivos puntuales por el cual Miño decidió atacar a la otra persona de apellido Alegre se encuentra en plena etapa investigativa, afortunadamente la víctima fue ingresado al quirófano y su vida no corre peligro.El hecho ocurrió en un lugar conocido como Yatay entre Itá Cora y Boquerón, el desplazamiento policial fue rápido y posteriormente en el lugar y con la presencia del licenciado Aguilar perito policial dieron continuidad a la investigación donde un hombre resulto herido, este medio no pudo conocer la carátula de la causa