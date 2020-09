Cerca de las 7AM bomberos voluntarios de Mercedes concurrieron hasta la zona del embarcadero donde se producía una quema de pastizal desde el cuartel informaron que se trataba de una actividad controlada.

La llamada que alerto a bomberos se hizo dese el juzgado y por tal motivo la unidad del cuartel salió a verificar la situación, estando en el lugar observo que personal de la municipalidad de Mercedes realizaba la quema controlada de pastizal

por la tanto no fue una falsa salida si no que esa movilización sirvió para confirmar que no existía ningún incendio intencional