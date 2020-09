Gendarmería Nacional realizo en la ciudad de Mercedes dos al allanamientos simultáneos, uno de ellos en la sede Cambio Solidario oficina de ANSES y el segundo en el domicilio del actual titular de ANSES Mercedes Miguel Vallejos.-

La orden fue emitida desde Paso de los Libres y es por ello que la gendarmería pudo rescatar varios elementos que sirvieran a la causa que se investiga.-

Ayer se hizo el allanamiento cerca de las 15:00hs, en la sede de Cambio Solidario donde funciona el ANSES estaba Miguel Vallejos quien es un funcionario nacional realizando tramites de manera normal como siempre se hizo allí.-

En el otro allanamiento en barrio 44 viviendas donde reside el actual jefe de la delegación Mercedes de ANSES, dos mujeres colaboraron con los gendarmes que trabajaron por varias horas.-

En la oficina donde estaba Miguel Vallejos el personal explico las diligencias y comenzó a buscar material para aportar a la causa que en principio seria Usurpación de cargo, el Dr. Arispe abogado de Vallejos explicó que varios elementos fueron secuestrados, todo ellos en relación al ANSES.-

Cabe mencionar que recientemente llego el nombramiento del funcionario nacional Vallejos para hacerse cargo de la delegación Mercedes de ANSES que funciona en la calle Placido Martínez junto a otras oficinas del gobierno de la provincia de Corrientes, por una cuestión de “ego” de esta persona hablando vulgarmente decidió hacer rancho aparte y de allí nació toda esta cuestión que desencadeno en allanamiento y la bajada de la justicia federal a nuestra ciudad.-

Miguel Vallejos realizaba tramites barios de ANSES desde el año 2008 y a pesar del esfuerzo hecho logro llegar a ocupar el cargo de jefe de ANSES Mercedes en el gobierno local de Víctor Cemborain, ese nombramiento no le duraría mucho tiempo, con el cambio de gobierno nacional y la desvinculación del cargo Miguel Vallejos reacciono de una manera rara quitando los mobiliarios y otros elementos del local propiedad del estado nacional, perteneciente al funcionamiento de la administración nacional de seguridad social.-

Desde ese momento Vallejos no pudo superar esa situación y lucho contra viento y marea para regresar a una función que conocía muy bien, si bien hay que destacar que varias familias fueron beneficiadas las denuncias de estafas y otras practicas que rozan la ilegalidad crecieron de manera exponencial.-

En relación a los allanamientos ordenados por el juzgado federal hay que mencionar que el resultado del procedimiento fue positivo y la documentación en principio secuestrada con los sellos indicarían que la denuncia hecha tiene buenos fundamentos y realmente se estaría ante una usurpación de cargo.-

Sobre la situación de Miguel Vallejos oficialmente no se conoce nada. La causa es manejada muy herméticamente por los distintos actores que integran Cambio Solidario, el abogado en una entrevista hecha al terminar la diligencia confirmo que su cliente no esta imputado y no debe dirigirse a Paso de los Libres a declarar. Incluso subrayo que no conoce los números de expedientes y cual es la acusación real, si asevero que son dos denuncias hechas.-

Gendarmería se retiro del lugar cerca de las 22:04hs y en relación al trabajó realizado hay que mencionar que lo hizo con dos testigos.- visita nuestra cuenta de Facebook y reviví los momentos mas importante del procedimiento siete horas de guardia periodísticas en el lugar.-