Este ultimo fin de semana un móvil de la guardia urbana municipal participo de una colisión que lo dejo fuera de servicio, el único móvil que esta en servicio.-

Desde que se puso en funcionamiento la guardia urbana municipal comenzó con dos unidades, con el paso de los años una de ellas quedo fuera de servicio vaya a saber uno los motivos por el cual el municipio decidió dejar solamente uno de ellos.-

Estos móviles se ocupaban de hacer un recorrido por las calles de la ciudad para hacer tareas de prevención, ahora este servicio quedo totalmente suspendido luego de la colisión del fin de semana.-

Asimismo hay que mencionar que el móvil también hacia el servicio de acompañamiento de aquellas personas que ingresaban a la ciudad que provenían de zonas rojas, el dia de ayer 24 de agosto una persona que ingreso a la ciudad de Buenos Aires no pudo ser llevado al hotel para hacer cuarentena porque no se contaba con un medio de transporte oficial dado que la camioneta Toyota de la dirección municipal de Transito no pudo hacer esa tarea, en principio la jefatura de Seguridad pidió que esa unidad lleve a la persona en la caja de la camioneta hasta el hotel de Turismo.-

La actual gestión a dejado de la lado a la guardia urbana municipal y no le da la importancia que merece ya que esta a las claras la decidía del gobernante de turno que prioriza la compra de vehículos para otras áreas y no focaliza en el mejoramiento o ampliación del parque automotor de la GUM.-