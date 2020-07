El juicio llego al TOP de Mercedes por robo calificado con una desprolijidad de la fiscalía el Doctor Martin Leiva confirmó a este medio que trabajo para que su defendido quede libre por estar en un causa con mucho vicios.

El día de ayer jueves el excelentísimo tribunal dicto sentencia en un caso reiterado de robo y hurto a una agencia de quiniela cometido por Jonathan Ramírez joven que estuvo privado de la liberta del año 2019 esperando ser ajusticiado.

La misma apreciación hecha por la defensa de Ramírez fue realizada por los jueces que conformaron el tribunal donde una marcada acción y solicitud para que los fiscales trabajen con más cautela a futuros casos.El juicio que fue muy cortó y breve ya que únicamente declararon la persona que fueron víctima y responsable del comercio, el juicio llego a su fin con una sentencia que permitió que el imputado recupera la liberta de forma inmediata cumpliendo con ciertos requerimientos durante este periodo.El joven Jonatán Ramírez no podrá cometer otro delito, no podrá acercarse a la agencia de quiniela, no ingerir estupefaciente ni alcohol y si es necesario someterse a un Psicólogo del Hospital local a fin de constatar si es necesario que realice tratamiento de rehabilitación por el consumo de estupefacientes.También hay que mencionar que el abogado MARTIN LEIVA consiguió que la caratula sea robo simple en base a esa situación trabajo y realizo la defensa de su defendido y corono el juicio con los alegatos que convenció a los Jueces, remarco que desde el primer momento, desde la primera audiencia que su cliente era inocente y que no era la persona sindicada como el auto de los robos a la agencia de quiniela.La policía deberá devolver todo los elementos secuestrado durante el allanamiento y realizado para su detención, la familia estuvo acompañando en el desarrollo del juicio un hermano conto a la redacción de diariomercedes.com al terminar el juicio que Ramírez cometió muchos errores cada vez que sucedía le comentaba a su familia pero el robo a la agencia afirmo que no tuvo nada que ver.