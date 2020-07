Mirta Avalos viuda de pinino Viera hablo con la 89.5 y conto lo que sucedió en su domicilio donde mataron a Viera, fue una noche trágica muy dolorosa para todos nosotros.

El coló vino a casa como todas las noches haciéndose amigo de mi esposo, cerca de las 1AM, esa noche dormíamos con la puerta abierta porque la ciudad es muy tranquila, esa noche mi marido no pudo dormir porque estaba intranquilo, fumo un cigarrillo y aun se sentía incómodo mencionaba la mujer, esa noche parece que algo presentía.

Mirta Avalos dijo: ellos llegaron y comenzaron a golpearlo a mi marido, lo apuntaban con un arma y a mí me pidieron el celular, dame todo la plata y no hagas nada o le secuestramos a tu hija, no hagas nada decía la viuda en la entrevista.-



Pinino le dijo antes de ser ejecutado: A mi familia no le hagan nada, agárrenme a mí, los corrió a los tres y ahí fue donde le dieron un tiro conto la mujer.

Y yo cuando pude escapar del baño fui directo a la pieza y vi sangre en la cama y ahí le pregunte a mi hija mayor por el padre y ella me respondió ahí está afuera.-



El colorado Aguirre le dice, cagale a tiros porque te va a seguir corriendo, Mirta Avalos señaló el primer disparo fue en la rodilla además de varios cortes en el cuerpo, pinino Viera murió con el disparo en la zona del abdomen, mi hija vivió todo y hasta le apuntaron con arma de fuego.-



Hoy mi hija está muy afectada, la muerte del padre le causó una gran secuela, y ahora transita por una etapa muy difícil porque fue una verdadera noche traumática para todos, ese día perdió el padre y los asesinos le dejaron un trastorno muy grande.-



Mirta agregaba también que su hija mayor antes de declarar debe ser evaluada por los médicos para que le certifiquen si esta apta de salud, por lo que en la segunda audiencia no va a declarar.



Cabe mencionar que la familia de pinino Viera mujer e hijos en bs as y su testimonial podría ser vía telemática