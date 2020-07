En barrio Comunicaciones de la ciudad de Mercedes se registro la semana pasada un accidente donde colisionaron dos motos, una de ellas circulaba por una zona sin iluminación además de no tener las luces de posición en regla.-

Por este hecho vecinos de la cuadra decidieron hacer un comunicado, un pedido de repudio enviando a los medios locales de comunicación la situación que surgio una familia además de contar las actitudes que tiene Galarza el supuesto responsable del choque.-

DiarioMercedes.COM dialogó con la persona involucrada en este hecho vial, el joven conductor conto que estaba en la casa de unos amigos y cerca de las 21:00 salió para ir a su casa, “Soy de andar rápido en la moto y esa noche no discuto que tomé una cerveza”

Salgo rapido y cuando estoy yendo a mi casa fui por una calle que había poca iluminación y realmente no vi a la moto que circulaba con tres personas, entre ellas una menor de edad.-

La moto siniestrada no tenia las luces traseras y fue allí que se registro el choque señalaba en la nota Galarza.-

También quiero dejar en claro que yo me hice cargo de todo hable con la persona afectada quien me reclama únicamente que le pague el celular y la reparación de la moto porque según el se le perdió durante el impacto.-

Por el choque estuve hospitalizado desde el viernes hasta el domingo, y cuando choque mi moto desapareció. Quiero aclarar que mi madre no me apaña en nada, por el contrario me enseño a ser responsable y hacerme cargo por mis actos.-

Por el momento no fui a la policía a realizar la denuncia, si acordamos con la familia damnificada solucionar el inconveniente a la brevedad posible.-

“El joven también dijo: quiero aclarar que mi madre nada tiene que ver, no se porque los vecinos hicieron esa nota cuando nada que ver, la involucran a ella gratuitamente”.-