El día domingo por la noche dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un menor y apunta de cuchillo le robaron el celular fue cerca de las 21:30hs.

La victima comento a sus familiares que regresaba a su casa cuando antes de llegar a la esquina de las calles Niño Rhupá y el Ombú dos tipos mayores de edad con un cuchillo lo amenazaron se llevaron el celular marca Samsung modelo j7.

Afortunadamente sobre este hecho de inseguridad el joven damnificado no tuvo ningún tipo de lección, también se conoció en relación a este hecho que ambas personas llevaban barbijos lo cual se hizo imposible reconocerlos.Muchas familias están muy preocupadas por los hechos de inseguridad, aseguran que la policía no responde como debería hacerlo siempre tienen una excusa para no hacer nada.