Un automóvil marco Peugeot modelo 505 conducido por Ocampo tuvo un incidente vial luego de evitar colisionar con otro vehículo que circulaba por calle Belgrano.

La situación se originó en la tarde del Domingo cuando el automóvil guiado por este ciudadano realizo una mala maniobra y termina deteniendo la marcha en la platabanda de la avenida, afortunadamente solo hubo que lamentar daños materiales en el Peugeot.

Jorge Ocampo en contacto con DiarioMercedes,COM conto la situación que vivió este domingo 19 de julio, “por evitar colisionar con otro automóvil me paso todo esto, pude conseguir que no sucediera el impacto pero mi automóvil quedo dañado sobre la división de la avenida creo que rompí la dirección .En relación al otro automóvil el mismo no detuvo su marcha y siguió el camino contaba Ocampo a la redacción de este medio.Por una cuestión de jurisdicción trabajo personal de la seccional Primera como así también los agentes de tránsito que hicieron las diligencias de rigor ante la situación vial.