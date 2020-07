El Comisario Goncalvez comento sobre un accidente donde un automóvil rompió una columna de luz del alumbrado público, la comisión policial no encontró a los ocupantes, siendo transito quien secuestro la unidad.





El hecho ocurrió el domingo por la mañana señalo el funcionario quien agrego también que los ocupantes dejaron la unidad con llave, fue tal el impacto del automóvil que produjo la caída de una columna del alumbrado público.

Durante la entrevista realizada por la 89.5mhz el Comisario Inspector hizo referencia a la denuncia que realizaron en la secretaria de la mujer desde hace una semana atrás en esa dependencia no se recibía denuncia por tal delito.En otro ámbito y en relación a su jurisdicción comento sobre un accidente que ocurrió en uno del acceso de la ciudad donde solo se registraron daños materiales en los rodados, delito contra la propiedad el jefe policial señalo que no hubo registros.Durante la entrevista al ser consultado acerca de las actuaciones de fiestas clandestinas organizadas en nuestra ciudad el comisario hizo referencia a la participación en una de ellas no hubo personas detenidas.En materia de prevención Goncalvez explico que siguen aplicando las normativas vigentes del último decreto provincial realizando constataciones para que las personas utilicen el tapa boca, en una primera oportunidad son notificado y si vuelven hacer detectados sin dicho elementos se le hace una contravención, en este sentido fueron muchas las actas que se labraron señalo Goncalvez en la entrevista