Este último fin de semana, se registró una batalla campal en barrio Noroeste dos grupos de jóvenes se enfrentaron con piedra.

Por una cuestión de jurisdicción trabajo comisaria Tercera por tratarse de una cuestión grave colaboraron los uniformados de la seccional Primera.

El comisario Goncalvez manifestó que un personal a su cargo fue herido en barrio Noroeste cuando colaboraron con la seccional Tercera, dos menores fueron detenidos y uno se dio a la fuga.También agrego que hasta el momento desde que comenzó Julio en esta dependencia, en la oficina de la mujer no se registraron denuncia por violencia de género.En relación a otros hechos Goncalvez señalo que no hubo delito contra la propiedad, así mismo puntualizo acerca del nuevo decreto Provincial que permitirá realizar multas a las personas que no utilicen el barbijo, en un primer momento se le hará un llamado de atención y posteriormente a eso se le hará la correspondiente acto de infracción