Una persona que conducida un automóvil bajo los efectos del alcohol confirmado por la autoridad policial, perdió el control y se estrelló contra un muro de una casa.





El hecho ocurrió el día domingo por la noche cuando el suran conducido por una persona mayor de edad detuvo la marcha al impactar violentamente contra el muro de la casa de Roberto Avalos.

Efectivos de la comisaria Primera trabajaron en el lugar como así también lo hizo el móvil de la dirección municipal de transito quien se ocupó de hacer el test de alcoholemia.Roque Jurado en contacto con este medio afirmo que el sujeto que conducía el automóvil siniestrado no soplaba correctamente la pipeta, tras varios intento se presume que el sujeto no colabora porque esta con alcohol en sangre.La unidad fue remolcada hasta la dirección de tránsito y de acuerdo a la información suministrada por la autoridad policial la persona que protagonizo el hecho no sería el propietario.