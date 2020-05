El hecho ocurrió el pasado jueves cuando una mujer llevaba encima una suma importante de dinero moneda nacional y extranjera.







Fue a una sección de terapia y al regresar a la casa el dinero desapareció.

La damnificada expresaba en el programa de la 89.5MHz que tenía en su poder una cantidad de dinero destinado al pago de proveedores, luego de haber realizado una sección terapéutica se dio cuenta al regresar a la casa que el dinero no estaba.“en el único lugar que me desprendí de la cartera fue cuando fui a realizar mi sección y fue allí que me robaron el dinero” dijo Victoria.Quiero que la persona que me robo la plata me devuelva aunque sea la mitad del dinero, no quiere hablar conmigo y cada vez que voy a buscarla me atiende otra persona, realmente algo muy lamentable.La denuncia fue hecha en la seccional Tercera y si esa persona no recapacita lo próximo que hare será una denuncia pública dando el nombre y apellido y la dirección.