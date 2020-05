La víctima no activo el botón anti pánico porque no pudo instalarse la aplicación pero sí pudo llamar a la policía para contar que se ex pareja no cumplía con la orden de restricción.

El comisario Goncalvez en contacto con la 89.5MHz se refirió a la situación donde una persona del sexo femenino puso en conocimiento a las autoridades policiales que un masculino a quien se denunció no respeto la perimetral.



Así mismo el funcionario policial menciono que no hubo golpes pero si una desobediencia.