¡ATENCIÓN! El Comité de Emergencia reiteró la obligación a la comunidad de cumplir con lo establecido por el protocolo de control y aislamiento sanitario.

El cual determina que las personas que poseen confirmación médica de haber contraído COVID-19, han tenido contacto estrecho con un caso positivo, están esperando diagnóstico definitivo, deben mantener aislamiento estricto y extremar las recomendaciones.

No deben salir del domicilio, no recibir visitas, no tiene que haber presencia de personas mayores de 60 años en la misma vivienda.



Siempre deben permanecer en una habitación individual, evitando transitar por zonas comunes de la casa.



No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de 2 metros).

Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.



Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).



No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso.



Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar luego de su uso.



Ventilar adecuadamente los ambientes.

Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente. Lavar con una solución de agua y detergente, enjuagar con agua limpia, desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 1 litro de agua.



Se recuerda que también se transmite por materia fecal, por lo que es fundamental el lavado de manos.



Ante síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria, perdida del gusto o del olfato, comunicarse con nuestras líneas:

?0379 4895124

?0379 4011187

?0379 4011168

?0379 4974811

