Imagen de Archivo: La dueña de casa espera recuperar lo que le robaron, aunque la Policía estará abocada a la patrulla en las calles.

Una mujer reveló que en su casa del barrio Itati, ubicada por calle Niño Rupa y Espinillo, ladrones se llevaron los ventanales en la madrugada del miércoles. La denuncia se realizó en sede de la Comisaría segunda de Mercedes.

“Se llevaron las dos hojas d cada ventanal. No llevaron lo demás porque no les dio tiempo seguro”, comentó a Minuto Mercedes. Y luego añadió que “llevea la policía el disco d la grabación de las cámaras.. Pero no sabían como descargar”.

La señora que mandó a hacer una copia del momento del robo con un informático para acercarle a la Policía, pide a la ciudadanía colaboración. “Por favor si le ofrecen me pueden avisar al 3773-522020”. Indicó.