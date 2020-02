Insólito, una mujer recolecta partes de la moto que fue robada desde el patio de la casa, la unidad en cuestión estuvo primero en inmediaciones a una chacra de SOFOCE y posteriormente en barrio Noroeste donde arrojaron parte de la moto.-

La propietaria de la moto comentaba que del patio de la casa ubicada en barrio Bajo Flores le robaron la motocicleta, una Corven 110cc color azul, la denuncia se hizo en sede policial y hasta la fecha la motocicleta no apareció contaba a este medio la propietaria.-Estoy investigando con datos que me aportan, días atrás me dijeron que mi moto estaba en una chacra de SOFOCE donde la estaban desarmando, cuando llegue al lugar ya no estaba conto la mujer.-

Seguí las pistas y llegue al barrio Noroeste a un descampado donde encontré parte de los plásticos y otros elementos que quedaron en el baúl, la están desarmando y modificando para que no la encuentre, la policía debe ponerse las pilas y apretar a los chorros de Noroeste que bien lo conocen y están acostumbrados a robar a la gente laburadora

Cambien de manera extraoficial trascendió que un familiar de un vecino de la cuadra estaría implicado en el hecho junto a un renombrado muchacho de Noroeste.-