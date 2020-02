Una menor de edad de 16 años fue llevada de su domicilio por una mujer identificada como Vanesa Giménez de unos 43 años de edad en la madrugada de este miércoles, Bordón el padre de la menor contó a DiarioMercedes.COM que un hijo le aviso que su hermana no estaba fue alrededor de las 01:37.-

Bordón de barrio San Martín, padre de la menor que fue raptada por una mujer que estuvo hospedada en su casa dijo que Vanesa Giménez vivió hace 10 años atrás en nuestra ciudad, hace un par de meses volvió a Mercedes y se encontró con su exmujer, luego regreso a San Luis del Palmar donde vive dijo el padre a este medio.-

Cuando mi hijo me avisa que no estaba mi hija y Vanesa inmediatamente subí al auto y salí a buscarla en la terminal de ómnibus y en otros lugares pero no pude localizarlas.-

La denuncia fue radica en sede de comisaria Segunda cerca de las 04:00 de la mañana, el padre de la menor raptada comento gentilmente a nuestra redacción que Vanesa Giménez estaba en la ciudad con intenciones de adquirir un terrenito y que ya había sacado audiencia para reunirse con el intendente Diego Martin Caram pero por la lluvia dicha reunión fue postergada.-

Después de ello ocurrió la desaparición de mi hija y de la señora Vanesa Giménez, la policía tiene imágenes de ambas relataba en la entrevista telefónica a nuestro medio, agrego también que un hombre acompañado de un menor que seria el esposo de la mujer que rapto a la menor buscándola, por lo expresado por Bordón hubo muchas contradicciones de esta persona y por esa razón quedo demorado en la seccional Segunda.-

Efectivos de la policía de Corrientes de San Luis del palmar tienen conocimiento de la situación porque el padre llamo a la dependencia policial para ver si podían actuar y localizar a la mujer, a Vanesa Giménez y a su hija.-