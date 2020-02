Comunicaciones jugará el viernes por la noche frente a Estudiantes en Concordia (Entre Ríos) desde las 21.30 con el arbitraje de Pablo Estevez, Raúl Sánchez y Danilo Molina. Será el primer partido de la gira que terminará el domingo en Sunchales cuando enfrente a Libertad.

El equipo de nuestra ciudad trabajó durante la semana sin inconvenientes. El técnico contará con todo el personal para la gira que tiene dos partidos frente a rivales que aparecen en el fondo de la tabla pero que seguramente buscarán fortalecer la localía para salir de la posición incómoda que tienen en esta temporada.

El jueves por la tarde el plantel viajó a Concordia para afrontar el partido número dieciocho. Comu lleva una seguidilla de cuatro triunfos en este 2020 que lo mantiene peleando entre el quinto y el séptimo puesto de la competencia.Safar: “Si jugamos así van a venir más victorias que derrotas”¿Qué mirada tenés de la gira que se viene?Son equipos que por ahí no están bien en la tabla pero están necesitados de ganar así que va a ser una gira difícil. Tenemos una posibilidad para seguir sumando que es lo que queremos y sobre todo seguir jugando bien como lo venimos haciendo desde que arrancó este año. Ojalá que sigamos por este camino porque si jugamos así van a venir más victorias que derrotas.Ha sido una buena semana de trabajo…Sí, tenemos un mes tranquilo ahora. Con el tema ventanas de la selección y que no jugamos muchos partidos tenemos un mes para seguir trabajando, para entrenar, para no forzar los físicos y estar bien. Diciembre nos costó porque tuvimos muchos partidos seguidos con muchos viajes. Fueron bastante duros los veinte días antes del receso pero por suerte desde que arrancamos estamos bastante tranquilos con el tema de los partidos.¿Vos cómo estás?En diciembre tuve una lesión que no me permitió estar del todo bien físicamente pero ahora estoy bien y bueno hay partidos en los que uno la mete y otros no. Está claro que los últimos partidos el equipo no necesitó mucho de mí, jugó bien en equipo, se pasó bien la pelota. Lo importante es que me siento bien físicamente y el equipo está ganando después lo otro me tiene sin cuidado. A mi particularmente me interesa estar en equipos que estén bien arriba que les vaya bien y eso nos está pasando así que eso es lo importante. Nos estamos sintiendo todos bien y seguramente cuando llegue la parte más importante ahí vamos a estar bien todos.¿Cómo ves al equipo?Bien, estamos con confianza, entendimos que para ganar hay que defender y jugar en equipo y en los últimos partidos lo hicimos. No es casualidad que las victorias hayan llegado sino es porque jugamos bien, nos sentimos cómodos y también estamos teniendo tiempo para descansar además de estar el equipo completo.Estas entre los posibles convocados para la selección para la ventana de febrero, ¿qué significa para vos?Siempre que llegan esa noticias a mi me ilusionan me gustan, lo dije siempre los momentos que estuve en la selección fueron los más lindos de mi carrera, uno disfruta mucho estar ahí. Realmente en esta etapa de la carrera no estoy pendiente si me llaman o no como por ahí lo estaba en el momento en el que estaba en la selección porque iban a citar y yo tenía la cabeza esperando estar en el equipo. Realmente no lo estoy pensando en este momento pero si se llega a dar me encantaría sería muy feliz y lo trataría de disfrutar al máximo. Como te dije recién fueron los más lindos de mi carrera y uno se ilusiona siempre con eso.¿Cómo ves la Liga por estos días?Veo una Liga bastante despareja, me parece que hay 5 o 6 equipos que están en el lote de arriba que si juegan bien y hacen bien las cosas es muy probable que ganen los partidos y otro lote que algunos están pasando un bue momento pero que les costó al principio y otros que ahora les está costando. Me parece que hay mucha diferencia entre los de abajo y los de arriba.