Una mujer que llevaba prendas de color blanca y roja ingreso el día jueves en altas horas de la noche, el sereno al ver esa extraña presencia puso en alerta a los efectivos de la comisaria distrito Tercera, este medio desconoce si los uniformados llegaron al lugar.-

El sereno del cementerio de la ciudad de Mercedes observo que una mujer ingreso al lugar antes de la medianoche una presencia que le hizo poner la piel de gallina, en principio se rumoreo que ingreso con intenciones de robar algunas placas de bronce de las tumbas.-

DiarioMercedes.COM intentó comunicarse vía telefónica con el sub comisario Vera de la seccional Tercera pero la comunicación tanto al número fijo como al celular es imposible, aveces tan no hay repuesta visitando las oficinas de esa dependencia policial, por lo que no se puede decir si robaron o no en el cementerio La Merced.-