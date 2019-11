Una persona mayor de edad tuvo un corte con arma blanca a la altura de la tetilla señalo el oficial principal Oliva, sucedió en barrio Castello y por esta situación no se inició ninguna causa debido a que se trato de un accidente doméstico.-

Oliva de la seccional tercera comentaba a Patricia Ramírez que la semana pasada trabajaron en un hecho donde un sujeto con machete intentaba lesionar a otro, efectivos de esa dependencia realizaron un recorrida en busca del hombre que en estado de ebriedad intentaba ajustar cuenta con otra persona, sobre el hecho no se pudo localizar al individuo y además no consiguió el enfrentamiento con la otra persona dijo el oficial principal de la Tercera.-

“Un hombre sufrió un corte con un cuchillo a la altura de la tetilla, no fue profundo y el corto no revestía gravedad, el individuo que recibió la atención medica conto que el corte fue en un accidente doméstico” no hubo tercero involucrado, Oliva menciono que sucedió en un domicilio del barrio Castello, el al pasado fin de semana.-