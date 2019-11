Cinco personas que se movilizaban en un automóvil Volkswagen Senda dominio RQU 897 chocaron a un rodado estacionado en una calle de barrio Noroeste el día sanado, el propietario de la unidad siniestra le pidió a un joven el seguro para hacer el trámite correspondiente por los daños, ahí se bajó otra persona y le dio una trompada en el ojo.-

Estos jóvenes estarían alcoholizados y abjo los efectos de alguna otra sustancia porque luego de haber colisionado y golpeado al dueño del automóvil se dieron a la fuga, por el hecho y ante el llamado de la víctima se hizo presente en el lugar un patrullero de la comisaria Tercera.-

El joven que es de Yofre visita a su novia el fin de semana, Montenegro comentaba a Patricia Ramírez en el programa radial La Mesaza que pudo tomar fotos del automóvil que se fugó antes del arribo de los uniformados.-

La denuncia se hizo en sede policial y Montenegro fue examinado por el médico de guardia del hospital local y el lunes por el medico de policía Dr. Perichón.-

“Quiero que el propietario, el conductor del Senda que me choco se haga cargo de los daños, además que cubra los gastos médicos que tengo por la trompada que me dio uno de los ocupantes, “solo llegue a escuchar que alguien decía el nombre de Yoni”, a los que me chocaron no lo conozco contaba la victima.-

También el jefe de transito Roque Jurado se comprometió a colaborar en este hecho, ayer martes en la nota hecha por la 89.5MHz dijo que va a buscar en la base de datos que tienen a quien pertenece la unidad ya que desde la producción de la Mesaza se le facilitó el dominio.-

El choque que tuvo como protagonista a un Volkswagen Senda y un Chevrolet Aveo fue cerca de las 11:30 del 9 de noviembre.-