El día 20 de octubre el personal de gendarmería nacional perteneciente al escuadrón 57 “santo tome”, dependiente de la jefatura de agrupación iii “corrientes”, se encontraban realizando un control sobre ruta nacional 14 altura 669, en la cual se procede al control físico y documentológico de un vehículo marca Chevrolet, conducido por una persona mayor de edad, procedente de encarnación (Paraguay), con destino barracas (C.A.B.A.), detectando en rueda de auxilio anomalías y presencia de objetos extraños dentro de la cámara de aire.

Seguidamente se procede al pasaje del binomio sinotecnico can "laurita, reaccionando el can antinarcótico con marcación positiva para estupefaciente, hallando dentro del mismo paquetes rectangulares con el sello en símbolo tipo “cruz roja”, los cuales fueron sometidos a la prueba de orientación de campo (narcotest) por personal de criminalista y estudios forenses de gendarmería nacional dando como resultado cromáticamente positivo para cocaína, contabilizando un total de once (11) paquetes, con un peso de (10,715 kgrs).

Por orientación del juez federal paso de los libres, dispuso que se labren actuaciones y el secuestro de la sustancia, vehículo, celular y detención del ciudadano en carácter de incomunicado.