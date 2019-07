Un micro de la empresa Ray Bus colisiono en la madrugada del viernes con camión de Bolivia según señalo una mujer que viajaba en el micro, por este choque frontal murió una persona y hubo varios heridos algunos de ellos de la ciudad de Mercedes.-

El micro en cuestión partió desde Monte Caseros rumbo a la ciudad de Corrientes, cuando en inmediaciones a San Roque sucedió el desastre cerca de las 04:00.-Los medios provinciales entrevistaron a una mujer que subió al micro de larga distancia en la ciudad de Mercedes, ella relató lo siguiente sobre el choque frontal con el camión de origen extranjero:Impactante relato de una pasajera del colectivo: aseguró que el camión se cruzó de carril

“Yo venía durmiendo, pero por lo que me dijeron el camión se cruzó de carril y chocó de frente. El chofer del colectivo intentó evitar el impacto pero no pudo hacerlo. Fue horrible”, contó a La Dos Graciela Arce, una de las pasajeras del colectivo que venía desde Monte Caseros. “Lo peor era la oscuridad. No veíamos nada. Nos iluminamos con los celulares para ayudar a los heridos”, contó la mujer.

“Yo subí en Mercedes. En el momento de venía durmiendo… no puedo dar muchos detalles. Pero por lo que escuché, un camión se cruzó y chocó de frente. El colectivo hizo lo que pudo pero no pudo evitar el impacto. Lo peor pasó del lado del chofer”, contó Graciela Arce, quien habló en exclusiva con La Dos.

“Hubo heridos. La mayoría de ellos fue por la rotura de los vidrios”, aseguró

“Fue horrible. Había muchas criaturas. Las personas que estábamos bien ayudamos a bajar a los que estaban heridos. Todo en medio de una oscuridad impresionante… nos iluminábamos con los celulares”, dijo.

“Había mucho olor a combustible… nos asustamos mucho. Fue espantoso”, agregó.

“Había personas con heridas y criaturas chiquitas que los llevaron a San Roque. El chofer estaba bastante lastimado, fue horrible. Fue espantosos, muy feo, pero rápido llegaron los Policías, Bomberos, el dueño de la empresa también, la ambulancia, muy bien actuaron” remarcó.

agregó que “yo estaba en la parte de abajo, el segundo asiento pero no del lado que explotó todo”.



Graciela, detalló que “el colectivo creo que venía completo, sale de Monte Caseros, pasa por Curuzú y Mercedes, por el fin de semana largo creo que vendría lleno, yo me subí, me dormí y me desperté por el impacto en el suelo”.



“Chicos heridos no vi, sí a una chica que tenía cortes en la cara y en la pierna, que venía recostada por la ventanilla del lado que impactó fuerte todo, subí en la parte de arriba a bajar a personas heridas”, dijo



Por último, la pasajera, señaló que “el chofer estaba inconsciente, tuvieron que desarmar la parte de adelante para poder sacarlo, y el otro chofer me dijo que chocamos con un camión boliviano”.