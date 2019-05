Un cuadro del ejército argentino de la guarnición Mercedes ejerció violencia a un civil luego de haber protagonizado un roce vehicular, ocurrió en la tarde de este domingo frente al parque Mitre.-

El lamentable hecho sucedió cerca de las 17:00 cuando en la esquina de la avenida Madariaga y Lacour un motociclista que viajaba acompañado de su novia protagonizo un incidente vial con un hombre que circulaba en un automóvil por la Lacour sentido Este- Oeste.-

Esta persona pertenece al ejército argentino guarnición Mercedes y luego de lo sucedido descendió del rodado e increpo al motociclista quien respondió de la misma manera produciéndose una pelea.-

DiarioMercedes.COM en contacto con la persona que fue golpeada supuestamente por un cuadro del ejercito argentino con la tira de capitán, Tomas Maidana reconoció que la caravana de moto en la que venía ya había cruzado la mitad de la calle cuando ocurrió el desafortunado hecho, acepto que la prioridad de paso la tenía la otra parte involucrada.-

Tomas contaba a esta redacción que el hombre muy molesto bajo del vehículo, lo tomó del cuello y se identificó como militar mientras lo arrastró varios metros antes de llegar al cordón cuneta, Maidana dijo también que su novia recibió un golpe en la pierna por parte del hombre que venía en el rodado.-

Mientras era arrastrado Tomas cuenta que esa persona decía a todo momento que era un militar.-

Después de varios minutos se acercó al lugar una persona que se identificó como subcomisario ante la persona que me tenia del cuello contaba Tomas Maidana a DiarioMercedes.COM.-

Cuando el subcomisario se identificó yo recibo un cabezazo, me suelta y la persona queda como en posición de descanso con los brazos cruzados.-

Luego la policía me esposó y me trasladó a sede de comisaria Primera para posteriormente llevarme al hospital donde fui examinado.-

La denuncia se realizó en comisaria Primera contaba Tomas Maidana quien debe concurrir el día lunes a comisaría para seguir adelante con los tramites.-

Durante la espera en la alcaidía para radicar la denuncia varias personas del ejercito llegaron al lugar contaba Maidana quien agregó que varios de ellos comenzaron a tomar fotos al auto de su padre.-

Maidana reconoció que pudo haber tenido culpa por el incidente, pero no era la forma en la que esa persona reaccionó, esa persona aparentemente es del ejército y la forma que actuó no fue la correcta, hay videos de civiles que filmaron y seguramente en las redes sociales se va a viralizar, ojala que esto no quede como un simple incidente vial o una pelea común dijo Maidana.-

Patricia Ramírez en contacto con el jefe de comisaria Primera comisario Goncalvez dijo que en horas de la tarde se registró una colisión en el parque Mitre y que ambas partes tuvieron una pelea porque aparentemente el conductor de la moto intento irse del lugar sin realizar los trámites pertinentes por el tema del seguro.-

Por esta pelea donde actuó el subcomisario Federico Ivanoff ninguna persona quedó detenida.-