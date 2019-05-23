DiarioMercedes informa y pone a disposición información para poder ingresar a Gendarmería Nacional, el artículo contiene todo lo necesario para poder iniciar la inscripción.-
REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA “ESCUELA DE OFICIALES DE GENDARMERIA NACIONAL”
REQUISITOS BÁSICOS PARA EL INICIO DEL TRAMITE DE INSCRIPCION:
? SER ARGENTINO/A, NATIVO/A O POR OPCIÓN.
? TENER ENTRE 17 A 25 AÑOS DE EDAD.
? DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ACTUALIZADO.
? TÍTULO Y CERTIFICADO ANALÍTICO - CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE O CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR EN CASO DE CURSAR EL ULTIMO AÑO. (EN EL CASO QUE ESTÉ CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO, DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR, QUE SERÁ REEMPLAZADA EN EL MES DE DICIEMBRE POR LA CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE).
? APROBAR EL EXAMEN MEDICO CORREPONDIENTE A LA “PRIMERA ETEPA” REALIZADO POR PERSONAL DE SANIDAD DE GENDARMERIA. (ESTE ÚLTIMO ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CONTINUACION DE LOS TRÁMITES).
REQUISITOS PARA EL INGRESO COMO GENDARMES
? SER ARGENTINO/A, NATIVO/A O POR OPCIÓN.
? TENER ENTRE 17 A 25 AÑOS DE EDAD.
? DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD ACTUALIZADO.
? TÍTULO SECUNDARIO, CONSTANCIA DE TITULO EN TRAMITE O CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR (EN EL CASO QUE ESTÉ CURSANDO EL ÚLTIMO AÑO, DEBERÁ PRESENTAR LA CONSTANCIA DE ALUMNO REGULAR, QUE SERÁ REEMPLAZADA EN EL MES DE DICIEMBRE POR LA CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE).
? PARTIDA DE NACIMIENTO ( ACTUALIZADA POR EL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS)
? APROBAR EL EXAMEN MEDICO CORRESPONDIENTE A LA “PRIMERA ETEPA” REALIZADO POR PERSONAL DE SANIDAD DE GENDARMERÍA.
DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PUBLICADA
EN EL SITIO WEB “GENDARMERÍA NACIONAL – INCORPORACIONES”
DONDE PODRÁN DESCARGAR LOS INSTRUCTIVOS.
PRESENTARSE A LA UNIDAD DE GENDARMERÍA NACIONAL MÁS CERCANA A SU DOMICILIO.
O COMUNICARSE AL:
TEL:0 379 4423439 – JEFATURA DE AGRUPACIÓN III “CORRIENTES”
UBICADA EN CALLE CORDOBA 1013 CORRIENTES - CORRIENTES
HORARIOS DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES DE 08:00 A 12:00 HS
EN AMBOS CASOS LA INSCRIPCIÓN CIERRA EL 27 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019
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