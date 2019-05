Personal de la dirección municipal de transito realizo días atrás un control de rutina en el camino que conduce al regimiento, se labraron actas de infracción y hubo secuestro de unidades.- Agentes de la dirección municipal de tránsito estuvieron días atrás realizando controles de rutinas al personal de la guarnición del ejército argentino y a otras personas que transitan por la zona, en esa tarea también colaboro personal de la guardia urbana municipal.-

Estos controles se harán diariamente para poder hacer cumplir la ordenanza y las leyes de tránsito que en la mayoría de los que pertenecen a esa fuerza no cumplen, los que transitan en moto generalmente lo hacen sin el dispositivo de seguridad y además no llevan consigo el chaleco reflectivo, además las unidades no cuentan con toda la documentación requerida para circular.-