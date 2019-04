Un delincuente cerca de los 0 años de edad a cara descubierta y en plena hora del día robo de una platería de la calle Alvear joyas cuto valor está cercano a los 10 mil pesos menciono el propietario a Patricia Ramírez.- VER VIDEO VIVO.-

El robo se produjo cerca de las 11:00 cuando el sujeto con el rostro descubierto ingreso al local de la calle Alvear para llevarse una cantidad importantes de joyas y otros artículos de oro y plata-

Este sujeto luego de haber sustraído del interior del local esas joyas corrió hacia la zona de un conocido supermercado, allí fue alcanzado por el dueño quien recibió la colaboración de otra persona que pudo advertir la persecución.-

Díaz dueño de la platería comentaba a Patricia Ramírez que la persona es un sujeto conocido que tiene entre los 25 y 30 años de edad de barrio Matadero, las joyas que se llevó alcanza los $10,000-

“Cuando me robaron lo único que hice fue perseguir al ladrón y no me di cuenta que deje mi local abierto” rescate parte de la mercadería sustraída conto.-

Aun no radique la denuncia dijo el damnificado, pero ya estuvo en el lugar el jefe de comisaria Primera comisario Goncalvez.-

Díaz agrego también que en todo el país está fea la situación, ahora con este incidente aseguró que va a invertir adquiriendo cámaras de vigilancia.-