La madre de tres hijos que alquilo una casa ubicada en las calles Santa Fe y Arzuaga fue intimidada por el dueño de la casa quien de mala manera intento hacer un desalojo violento, “Borracho llego en horas de la noche intentando sacar mis pertenencias a la calle conto Alegre.-

Tengo miedo contaba la mujer a Patricia Ramírez en la nota realizada el miércoles por la tarde de acuerdo a lo que comento sobre el desagradable momento es que el dueño de casa de apellido Córdoba llego todo borracho queriendo desalojarme a un mes de haber firmado el contrato de alquiler y habiendo cumplido con los requisitos pedidos por el agente inmobiliario. Garantía más depósito de alquiler.-

Yo alquile la casa por medio de un comisionista inclusive firme un contrato de alquiler como me pidió el señor Amarilla y resulta que ahora según lo que me dijo el propietario de la casa es que el inmueble fue vendido y debo desalojar o me va a sacar a la fuerza.-Temo por la integridad de mis hijos y realmente tengo mucho miedo comentaba Alicia Alegre a Patricia Ramírez.-

Este medio intento dialogar con la otra parte pero fue imposible contactarse para conocer un poco más de lo que sucede con la vivienda que en la actualidad es ocupada por una madre y sus tres hijos.-