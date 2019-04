Antes de finalizar el día domingo efectivos de comisaria Primera acudieron a un lugar, una calle donde se encuentra ubicado el circo porque habrían sustraído la batería a una motocicleta.-

Un móvil de comisaria seccional segunda se constituyó en calle El Paraíso y avenida San Martin porque en esa zona extraña sustrajeron la batería de una motocicleta.-

Por la información que maneja este medio, la propietaria del rodado observo que el baúl no estaba bien cerrado como lo había dejado, fue allí que lo abre y encuentra que la batería no estaba, ante la situación la persona no dudo en poner en conocimiento a las autoridades policiales quienes se acercaron hasta el lugar para entrevistar a la damnificada.-

Cabe mencionar que DiarioMercedes.COM no dialogo con fuentes policiales para conocer la actuación realizada en la noche del domingo donde malvivientes sustrajeron una batería de moto, seguramente se conocerá más detalles cuando desde la seccional Segunda brinden el informe policial.-