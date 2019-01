Una persona oriunda de Paraná casi fue víctima de dos personas que intentaron abrir el camión para robarle parte de la carga o lo primero que encontraran a mano, los delincuentes un hombre y una mujer huyeron cuando el conductor se dio cuenta de la situación.-

Da persona que conducía el camión no recuerda bien la zona donde fue abordado por estas dos personas porque el lugar estaba muy oscuro mencionó a Patricia Ramírez.-

Este intento de robo ocurrió cerca de las 20:00 y el camionero detuvo su marcha en inmediaciones de la rotonda del gaucho y fue un inspector quien comunicó la novedad a efectivos policiales.-

Nicolás Dittler dijo: Me di cuenta porque escuche un fuerte golpe en el camión, no pudieron abrir la puerta porque tiene traba desde adentro, y cuando intente vaharme una persona de contextura física superior a la mía me dio un fuerte empujón impidiendo que descienda del camión, era una persona corpulenta bastante grande contó a Patricia Ramírez.-

Los móviles policiales nunca llegaron a charlar con el caminero, después de varios minutos decidió continuar viaje y alejarse de Mercedes por la peligrosidad que hay en las calles, aun el peligro es mayor porque hay zonas sin iluminación, dijo Nicolás a DiarioMercedes.COM.-